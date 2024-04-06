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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

أمطار غزيرة ورياح|بيان مهم بشأن طقس اليوم وحتى أول أيام عيد الفطر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

 يتساءل عدد كبير من المواطنين عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة وهي أول أيام عيد الفطر 2024، والذي تبقى عليه أيام قليلة، حيث تستعد الأسر للاحتفال بالعيد من خلال التنزه في الحدائق والأماكن العامة المعتادة، والمتوقع فلكيًا أن تكون أول أيامه الأربعاء 10 أبريل 2024، وتستمر إجازة العيد حتى الأحد 14 أبريل، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

توقعات حالة الطقس في عيد الفطر
توقعات حالة الطقس في عيد الفطر

توقعات حالة الطقس الفترة القادمة

وتوقعت "الأرصاد"، أن يشهد طقس الـ6 أيام القادمة، عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، أبرزها رياح وانخفاض الحرارة.

وذكرت أنه اعتبارًا من غدا الأحد الموافق 7 أبريل 2024 وحتى الثلاثاء 9 أبريل 2024، تشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجة مئوية، ونشاط للرياح؛ مما يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة، يصاحب ذلك فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وقالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس اليوم السبت، تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

أما عن الطقس اليوم السبت 6 أبريل 2024، يميل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تكون حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر، مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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ورصدت خرائط الطقس نشاط محدود للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فيما تتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة على فترات .

تقلبات الطقس غدا الأحد 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد تقلبات سريعة في حالة الطقس، حيث تنخفض درجات الحرارة وتتوافر فرص سقوط الأمطار المتوسطة إلى غزيرة و مصحوبة بالرعد على فترات متقطعة.

ومتوقع بداية من بعد غدِ الاثنين أن تتهيأ فرص الأمطار الرعدية على مناطق عشوائية من شمال البلاد، وتمتد فرص سقوط الأمطار ليومي الثلاثاء والأربعاء على فترات متقطعة.

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وأعلن خبراء الأرصاد الجوية أن تقلب الطقس يتزامن معه هبات الرياح مما يزيد الشعور باعتدال الأجواء نهارًا وبرودتها ليلًا، لذلك وجب التحذير من تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة.

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر، والتي جاءت كالتالي: 

القاهرة 27 15

العاصمة الادارية 28 16

6 اكتوبر 27 15

بنهــــا 27 15

دمنهور 26 15

وادى النطرون 27 14

كفر الشيخ 27 15

المنصورة 26 15

الزقازيق 27 16

شبين الكوم 27 15

طنطا 27 15

دمياط 26 15

بورسعيد 24 15

الإسماعيلية 28 14

السويس 27 15

العريش 24 13

رفح 23 14

رأس سدر 29 17

نخل 28 09

كاترين 23 08

الطور 28 18

طابا 26 17

شرم الشيخ 30 23

الاسكندرية 23 16

العلمين 23 15

مطروح 21 14

السلوم 24 13

سيوة 27 14

رأس غارب 30 22

الغردقة 31 23

سفاجا 33 22

مرسى علم 32 21

شلاتين 32 22

حلايب 29 21

أبورماد 28 20

رأس حدربة 28 20

الفيوم 28 15

بني سويف 28 15

المنيا 28 15

أسيوط 29 16

سوهاج 32 18

قنا 35 20

الأقصر 35 22

أسوان 36 22

الوادى الجديد 34 18

أبوسمبل 36 21

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