السيسي: أشكركم وكل عام ومصر والعالم أجمع في سلام وتقدم وازدهار

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والعالم الإسلامي أجمع بمناسبة ليلة القدر قائلا: "الحضور الكريم في هذه الليله المباركة التي أنزل الله فيها القرآن الكريم هدى للناس ورحمة للعالمين ومصدر نور متجدد ضد الظلمات، أتوجه لله سبحانه وتعالي بالدعاء بأن يسددنا على طريق الخير وبناء خطانا وأن يمدنا بمزيد من قوة الإرادة لمواجهة المخاطر والصعاب وأن يكلل عملنا وجهدنا بالنجاح والتوفيق أنه نعم المولى ونعم المصير".

أشكركم وكل عام وأنتم بخير

وقال الرئيس السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر:" أشكركم وكل عام وأنتم بخير ومصر والعالم الإسلامي والعالم أجمع في سلام وتقدم وازدهار".