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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب شهداء الأقصى تشتبك مع قوات صهيونية تسللت إلى مخيم بلاطة

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

ذكرت كتائب شهداء الأقصى في نابلس الجناح العسكري لحركة فتح انها اكتشفت قوة خاصة صهيونية تسللت إلى مخيم بلاطة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


أردفت كتائب شهداء الأقصى بنابلس في الضفة الغربية أنها خاضت مع القوة الصهيونية اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.


كما تمكنت مجموعة من مقاتلي كتائب شهداء الأقصى من استهداف كل من "حاجز سنعوز الاحتلالي" و "مغتصبة (مستوطنة) أفني حيفتس" بإطلاق النار المباشر والاشتباك مع قوات العدو المتواجده في المكان بوابل كثيف من الرصاص المبارك، وانسحاب المقاتلين بسلام تحفظهم رعاية الرحمن.

ياتي ذلك فيما قالت سرايا القدس بعودة مجاهديها من العقد القتالية شرق دير البلح أكدوا تفجير دبابة صهيونية من نوع (ميركافا 4) بعبوة "ثاقب - برميلية".

 

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