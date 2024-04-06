رئيس وزراء بريطانيا السابق يرفض دعوات حظر الأسلحة لإسرائيل

انتقد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الدعوات الأخيرة لحظر الأسلحة على إسرائيل من قبل المشرعين البريطانيين وقضاة المحكمة العليا السابقين ووصفها بأنها "مجنونة".

وقال جونسون في مقال له صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن "الأشخاص الطيبين والأذكياء واللطيفين في هذا البلد هم في الواقع على استعداد لأن يأخذوا من إسرائيل وسائلها للدفاع عن مواطنيها ضد حماس، وتعظيم آلامهم وحزنهم من أجل حشد الرأي العام الدولي ضد إسرائيل – ونحن نقع في هذا الفخ".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني السابق، في مقطع فيديو مصاحب لعمود ديلي ميل، أنه على الرغم من "فزعه" من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وسط الحرب المستمرة، لكنه لا يعتقد أنها يجب أن "تنتهي بانتصار حماس".

كان جونسون مؤيدًا قويًا لإسرائيل وللجالية اليهودية في المملكة المتحدة، ويصف الادعاء بأن حكومة المملكة المتحدة ملزمة بموجب القانون الدولي بفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل بسبب جرائم الحرب المزعومة خلال حربها المستمرة ضد حماس في غزة، بأنه "عدوى". .

وخص بالذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لوضع حد لأي مشاركة حكومية في الضغط من أجل فرض حظر على الأسلحة، قائلا "إذا كنت تريد دليلاً على جنون الحكومة، فيبدو أن محاميي وزارة الخارجية منشغلون بدراسة الفكرة - والتي، على حد علمي، لم يرفضها وزير الخارجية نفسه بعد".

وأضاف جونسون: "يُطلب منا تجنب الإسرائيليين، والتنصل الأخلاقي التام من إسرائيل – في حين أن هذا البلد عانى مؤخرًا فقط من أكبر وأفظع مذبحة للشعب اليهودي منذ الحرب العالمية الثانية؛ وعندما يتم احتجاز 130 رهينة، بما في ذلك طفل رضيع، في زنزانات في غزة من قبل خاطفيهم الجهاديين؛ ويضيف: "عندما يتم إطلاق سراح هؤلاء الرهائن، لا يمكن القول في كثير من الأحيان، أن ذلك يعني الانسحاب الفوري لقوات الدفاع الإسرائيلية ونهاية الصراع".

وزار جونسون، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء البريطاني في يوليو 2022، إسرائيل في نوفمبر من العام الماضي وقام بجولة في البلدات الحدودية بجنوب إسرائيل.