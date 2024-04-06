مقدمو "صباح البلد" ينعون الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

نعى مذيعو برنامج صباح البلد بفضائية صدى البلد الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم قائلين:" مصر فقدت أمس قيمة وقامة كبيرة وهو الدكتور أحمد فتحي سرور حيث انتقل الى جوار ربه بعد فترة مرض غير طويلة".

أحد كبار رجال القانون



وأكدوا أن الدكتور احمد فتحي سرور من الشخصيات المهمة جدا والتي عاصرت الحياة الفكرية والسياسية والبرلمانية والتعليمية وايضا عمل على خدمة المجتمع المدني، مبينين أن تلامذته كثيرون جدا في ربوع هذا الوطن وتتلمذوا على يده ليس فقط القانون بحكم أنه أحد كبار رجال القانون في التاريخ المصري الحديث ولكن تتلمذوا على يده لتحقيق العدالة عمل الخير والمشاركة والسعي الدائم وحب الوطن".

واحد من أهم الشخصيات المصرية الموجودة على مدار السنوات الماضية

وتابعوا:"تعلمنا من الدكتور سرور لأنه واحد من أهم الشخصيات المصرية الموجودة على مدار السنوات الماضية والذي شغل مناصب عديدة جدا ونها وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الشعب المصري من فترة ١٩٩١ الى ٢٠١٠ وأيضا رئيس الاتحاد البرلماني لمنطقة الدول الإسلامية الأعضاء سنه ٢٠٠٠، ورئيس مؤتمر روؤساء اليورو المتوسطي في الإسكندرية سنة ٢٠٠٠، ورئيس الاتحاد العربي ، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الأتحادات البرلمانية الإفريقية".