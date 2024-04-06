عاجل
محمد أبوالعينين ناعيا فتحي سرور: سيبقى قيمة حية وقامة شامخة ورمزا ساطعا للإنسانية إعلام لبناني: استهداف موقع عسكري إسرائيلي في الجليل الغربي بثلاثة صواريخ رسائل الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر.. نشهد موعدا سنويا لاستخلاص المعاني العظيمة.. تحية للعلماء الأجلاء الذين يصححون مفاهيم الدين.. مصر لن تتوانى عن بذل أقصى جهد لوقف القتال تعرف على أسعار العملات العربية اليوم السبت 6 أبريل 2024 ثقافة حاجر العديسات بالأقصر تناقش الصالونات الأدبية والمناسبات الدينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقدمو "صباح البلد" ينعون الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

أحمد فتحي سرور
أحمد فتحي سرور

نعى مذيعو برنامج صباح البلد بفضائية صدى البلد الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم قائلين:" مصر فقدت أمس قيمة وقامة كبيرة وهو الدكتور أحمد فتحي سرور حيث انتقل الى جوار ربه بعد فترة مرض غير طويلة".

أحد كبار رجال القانون


وأكدوا أن الدكتور احمد فتحي سرور من الشخصيات المهمة جدا والتي عاصرت الحياة الفكرية والسياسية والبرلمانية والتعليمية وايضا عمل على خدمة المجتمع المدني، مبينين أن تلامذته كثيرون جدا في ربوع هذا الوطن وتتلمذوا على يده ليس فقط القانون بحكم أنه أحد كبار رجال القانون في التاريخ المصري الحديث ولكن تتلمذوا على يده لتحقيق العدالة عمل الخير  والمشاركة والسعي الدائم وحب الوطن".

واحد من أهم الشخصيات المصرية الموجودة على مدار السنوات الماضية

وتابعوا:"تعلمنا من الدكتور سرور لأنه واحد من أهم الشخصيات المصرية الموجودة على مدار السنوات الماضية والذي شغل مناصب عديدة جدا ونها وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الشعب المصري من فترة ١٩٩١ الى ٢٠١٠ وأيضا رئيس الاتحاد البرلماني لمنطقة الدول الإسلامية الأعضاء سنه ٢٠٠٠، ورئيس مؤتمر روؤساء اليورو المتوسطي في الإسكندرية سنة ٢٠٠٠، ورئيس الاتحاد العربي ، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الأتحادات البرلمانية الإفريقية".

أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وزير التربية التعليم رئيس مؤتمر روؤساء اليورو المتوسطي الأتحادات البرلمانية الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

أحمد موسى يتقدم الحضور في جنازة أحمد فتحي سرور| فيديو وصور

هل علامات ليلة القدر ظهرت؟ قصة عجيبة تؤكد ظهورها في 27 رمضان

ملهوش علاج.. تحذير عاجل من فيروس يصيب الأطفال والكبار

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

ترشيحاتنا

بمناسبة عيد الفطر.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

السعودية.. بيان عاجل من المحكمة العليا بشأن عيد الفطر

الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثة أحد أسراه من خان يونس

الأسرة القرآنية لـ «صدى البلد»: تكريم الرئيس فخر وهذا ماقاله لنا أثناء التكريم

القبض على 4 أجانب سرقوا حقيبة رجل أعمال بالسلام

الرئيس قيس السعيد: ترشح هؤلاء للرئاسة التونسية خط أحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آثار مصرية تباع في مزاد دار كريستيز العالمي .. ما القصة؟

عباءة أنيقة .. درة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية .. شاهد

عباية ولا فستان .. فيفي عبده بإطلالة مثيرة للجدل

نسرين طافش تخطف الأنظار من المتحف المصري

فيديو

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

هموت على المسرح.. صوفينار ترد على شائعات اعتزالها الرقص

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ