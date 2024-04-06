شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

بعد تعرضه لإصابة عنيفة في مباراة سيمبا التنزاني نُقِل على إثرها إلى المستشفى، تم الكشف عن التشخيص الأول لإصابة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات الذي اصطدم بقوة بأحد لاعبي الفريق التنزاني.

وقال محمد الشحات شقيق اللاعب في تصريحات تليفزيونية أن "الشحات" بدأ استعادة وعيه لكنه سيظل تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، وهناك اشتباه في إصابته بشرخ في عظام الوجه أسفل العين.

قناع طبي

وأوضح شقيق اللاعب أن المُصاب من المقرر أن يرتدي قناعًا طبيًا تمهيدًا لكي يشارك بشكل تدريجي في التدريبات والمباريات، لكنه من المتوقع أن يغيب شهرًا عن الملاعب.

من جانبه، أكد الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه على شاشة أون سبورت أن الأشعة أثبتت وجود شرخ في عظام وجه حسين الشحات وهي عضمة العين.

وتعرض حسين الشحات لإصابة قوية في الوقت بدل الضائع من عمر مباراة النادي الأهلي مع فريق سيمبا الننزاني عندما اصطدم مع مدافع سيمبا وسقط على الأرض، لكنه استطاع الوقوف مرة أخرى والخروج من المباراة سيرًا على الأقدام بشكل طبيعي ثم جلس على مقاعد البدلاء بجوار زملائه.

و دخل في حالة من الإغماء بشكل مفاجئ حاول على إثرها أعضاء الجهاز الطبي للنادي الأهلي إفاقته وتم نقله إلى المستشفى برفقة شقيقه للاطمئنان عليه.

ووجه اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي رسالة إلى زميله بالفريق حسين الشحات بعد إصابته، وكان ذلك عبر نشر ستوري على حسابه بموقع انستجرام كتب فيه " سلامتك يا أخويا وان شاء الله ربنا يرجعك لينا بالف سلامة يا نينجا" مرفقة بصورة لهما وهما يحتضنان بعضهما البعض على أرض الملعب.

فوز نظيف

وحقق النادي الأهلي فوزًا مميزًا أمام نادي سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين، وذلك في المباراة التي تمت بإستاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا تأهل على إثره الفريق الأحمر للدوري نصف النهائي بالبطولة.

سجل هدفي النادي الأهلي اللاعب عمرو السولية في الدقيقة 47 من عمر اللقاء، واللاعب محمود كهربا في الدقيقة 96 من عمر اللقاء.

يذكر أن لاعب الشياطين الحمر محمد الشحات على خلاف مع لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي وصلت إلى المحاكم المدنية حيث يقاضي الشيبي لاعب النادي الأهلي جنائيًا بعدما صفعة "الشحات" على وجهه في مبارات بين الفريقين بالدور الثاني من الموسم الماضي انتهت بفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة.