عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

"اتسجنت بسببها"| حقيقة الصلح بين بوسي وطليقها هشام ربيع.. القصة كاملة للخلافات

صلح بوسي وهشام ربيع
صلح بوسي وهشام ربيع

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن عودة المطربة بوسي، إلى زوجها السابق رجل الأعمال هشام ربيع، عقب انفصالهما رسميًا الفترة الماضية، بعد زواج استمر عاما واحدا فقط.

تفاصيل صلح بوسي وهشام ربيع

ونفى أحمد مدير أعمال هشام ربيع، خبر عودة بوسي إلى زوجها السابق، وقال في تصريحات له: "هما حاليا أصدقاء وغير صحيح أنهما عادا للارتباط مجددا، ولا أعتقد أن هذا سيحدث".

ومن جانبه، أكد مدير أعمال المطربة بوسي، أن الأخبار المتداولة حول عودة هشام ربيع وبوسي غير صحيحة، قائلا: غير صحيح خبر عودتهما، هما بينهما كل الحب والاحترام، ومبقاش في قضايا حاليا الحمد الله، وهشام متجوز أصلا ومش صح أنهما عادا لبعضهما، ولا في كلام عن الرجوع بينهما.

بوسي تفتح النار على طليقها: كان بيتعشى معايا يوم الحلقة

بعد هجوم طليقها.. 10 صور رومانسية جمعت بين بوسي وهشام ربيع

وكان أعلن هشام ربيع انفصاله رسميًا عن بوسي، بعد زواج عاما واحدا فقط، وقال إنها لم تقف بجانبه بعد دخوله السجن بسببها، موضحًا: "وقفت معاها لأن أي راجل مراته هتتعرض لابتزاز أكيد مش هيسكت، وأنا جبت لها حقها، ولكن ملقتش اللي كنت منتظره من بوسي".

وأضاف هشام ربيع: "أنا اتسجنت بسببها أربعة أشهر وطبعا كانت قضية ملفقة، لأنهم كانوا بيبتزوها وعايزين فلوس وأنا طبعا لن أسمح بده، فملاقوش قدامهم غير إنهم يعملوا لي مشكلة، وملقتهاش جنبي، أم ولادي كانت يوميًا بتنزل تتابع الشغل وتجيبلي أكل".

والجدير بالذكر، أن هشام ربيع يعد واحدا من أبرز رجال الأعمال، ولمع اسمه في مجال تصفيف الشعر الرجالي، وشقيقه سعيد ربيع خبير التجميل، وهو صديق العديد من الفنانين، أبرزهم خالد سليم، حمادة هلال، وحسن شاكوش.

القصة الكاملة لـ خلافات بوسي وطليقها 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من هشام ربيع طليق الفنانة بوسي تضمن تضرره من زوجته بوسي بسرقة مبلغ مالي وبعض المشغولات الذهبية من الفيلا الخاصة به، حيث ادعى بقيامها بسرقة مبلغ 50 ألف دولار ومصوغات ذهبية منه.

وتبين من التحريات وجود خلافات زوجية سابقة بين الطرفين ادعت من خلالها بوسي بوقوع الطلاق الشفهي بينها وبين طليقها هشام ربيع، ثم حضر اليها طليقها في محل إقامتها وقام بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب بدون إحداث إصابات بها، وأحدث بعثرة وتكسير في عدد 2 قطعة كريستال متواجدة على منضدة في الرسيبشن.

بوسي تفتح النار على طليقها: كان بيتعشى معايا يوم الحلقة

بعد هجوم طليقها.. 10 صور رومانسية جمعت بين بوسي وهشام ربيع

وبسؤال بوسي عن الواقعة انكرت الاتهامات الموجهة اليها من طليقها وأنه كان في حالة عدم اتزان حينما حضر اليها، وقام بطلب الدخول وصرحت له الخادمة الخاصة بها بذلك وعقب الدخول تعدى عليها بالسب والقذف والضرب بدون إحداث وإحداث تكسير وبعثرة في قطع كريستالية متواجدة على منضدة واتهمها بسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ 50 ألف دولار.

ومن جانبها قررت جهات التحقيق، صرف رجل الأعمال هشام ربيع، وطليقته المطربة بوسي، من سرايا النيابة؛ بعد واقعة التعدي على المطربة بوسي في التجمع، بضمان محل إقامتهما، وذلك بعد التصالح في سرايا النيابة، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن المطربة بوسي ابلغت الأجهزة الأمنية بقيام طليقها بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب.

وسبق، وتحدثت الفنانة بوسي، كواليس زواجها من هشام ربيع، مؤكدةً أنه لم يكن متزوجا عندما عقدا القران، كما أنها لم تجبره على تطليق أم أبنائه، ومشيرةً إلى أن كل الخير والاحترام يجمعهم رغم وقوع الطلاق بينهما. 

وأضافت بوسي، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة النهار، أنه أعاد أم أبنائه إلى ذمته مرة أخرى بسبب طلبها، وذلك حفاظا على مصلحة الأبناء، لافتةً إلى أنه طلب منها الوقوف بجانبه، وصدقته: «وقتها لم أكن أعرفه جيدا، أحببنا بعضنا وتزوجنا». 

وتابعت، أن هشام دخل السجن حتى يحميها من بعض من أسمتهم بـ"العصابة" الذين كانوا يريدون إلحاق الشر والضرر بها، مواصلة: "انفصلنا لأن فيه ناس كتير مش حابين وجودنا مع بعض، للأسف العصابة دي كانوا بيستغلوني 10 سنين وكانوا بياخدوا فلوسي، والراجل ده اتحبس بسببي". 

بوسي المطربة بوسي رجل الأعمال هشام ربيع برنامج العرافة الاعلاميه بسمة وهبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

أحمد موسى يتقدم الحضور في جنازة أحمد فتحي سرور| فيديو وصور

السعودية.. بيان عاجل من المحكمة العليا بشأن عيد الفطر

ملهوش علاج.. تحذير عاجل من فيروس يصيب الأطفال والكبار

اليوم بداية التقلبات.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب مصر خلال ساعات

موضوعات متعلقة

بوسي تفتح النار على طليقها: كان بيتعشى معايا يوم الحلقة

بعد هجوم طليقها.. 10 صور رومانسية جمعت بين بوسي وهشام ربيع

حمش.. بوسي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد طلاقها من هشام ربيع

ترشيحاتنا

حماس: وفد من الحركة يصل القاهرة غدا استجابة لدعوة الأشقاء في مصر

لإعلان موعد عيد الفطر.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شوال بعد غد

الصحة في غزة: 33137 شهيدا و75815 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

لإعلان موعد بداية عيد الفطر المبارك.. بيان عاجل من دار الإفتاء

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

الحرس الثوري الإيراني يؤكد تلبيته المطالب الشعبية بمحاسبة الكيان الصهيوني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هزيمة الحملة الصليبية.. كيف أسر المصريون ملك فرنسا لويس التاسع ؟

تراجع في أسعار اللحوم اليوم وتوقعات بمزيد من الانخفاض

آثار مصرية تباع في مزاد دار كريستيز العالمي .. ما القصة؟

عباءة أنيقة .. درة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية .. شاهد

فيديو

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

هموت على المسرح.. صوفينار ترد على شائعات اعتزالها الرقص

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ