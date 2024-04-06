قبل عيد الفطر.. حملات أمنية مكبرة على تجار الألعاب النارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها قبل عيد الفطر المبارك.

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد).. وبحوزته أكثر من 13 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام.

كما تم ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر)، وبحوزته (2006 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 3 طبنجة صوت وعدد من الطلقات).

وتم ضبط (4 أشخاص بمحافظة الجيزة).. وبحوزتهم (قرابة 10 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.