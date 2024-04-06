ارتكبوا 9 جرائم.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (5 أشخاص "لعدد 3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالبحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بإرتكابهم عدد (9 وقائع) وأرشدوا عن (الدراجات النارية المستولى عليها - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.