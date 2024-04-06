بنادق آلية وخرطوش.. القبض على مزارع يتاجر فى السلاح بالمنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على ذلك النشاط الإجرامى .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قيام (مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات – 6 خزينة) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.