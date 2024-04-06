بقيمة 1.7مليون جنيه.. ضبط صفقة مخدرات بالإسماعيلية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,750مليون جنيه) تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.