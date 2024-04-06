كولر يستعد لنصف النهائي الأفريقي بحضور مباراة مازيمبي وأتليتكو

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن استعداد كولر المدير الفني للأهلي لنصف النهائي الافريقي.

وكتب عبر فيسبوك: “كولر يراقب الليلة مباراة مازيمبي وبيترو أتلتيكو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

ونجح النادي الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر النادي الأهلي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة بيترو اتليتكو الأنجولى ومازيمبي الكونغولي التي ستقام مساء السبت.