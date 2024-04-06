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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إستعداداً لعيد الفطرالمبارك..تكثيف أعمال النظافة وتهذيب الأشجار بالمناطق السكنية بأسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولى المحليات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتكثيف الجهود لإزالة التعديات ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، ومواصلة العمل على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية ، وخاصة خلال هذه الفترة التى تشهد قرب حلول عيد الفطر المبارك .

وشدد المحافظ على إستمرار أعمال النظافة العامة أمام دور العبادة ، وفى الشوارع الرئيسية والداخلية ، والميادين العامة لخلق أجواء إحتفالية مناسبة أمام المواطنين ، وإتاحة الفرصة لهم للإستمتاع بأجازة العيد .

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جهود وأنشطة المحليات بأسوان

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالتنسيق مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن برفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات بالمناطق والأحياء السكنية من خلال قص وتقليم وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء ، وتنظيف أشجار النخيل ، فضلاً عن تنفيذ أعمال الكنس الآلى وتفريغ صناديق القمامة والحاويات أولاً بأول .

وتكامل مع ذلك مواصلة العاملين وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بقيادة المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى تنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالشوارع والميادين الرئيسية وذلك لتهيئة مختلف المناطق للظهور بالمظهر الحضارى والجمالى اللائق أمام الضيوف من الأفواج السياحية والزائرين ، وكذا أهالى المحافظة .

جهود وأنشطة المحليات بأسوان
جهود وأنشطة المحليات بأسوان
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

 

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