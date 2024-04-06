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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل ضابطي شرطة في تبادل إطلاق نار مع مسلحين بمدينة زهدان بإيران

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام إعلام إيرانية، اليوم السبت، بمقتل ضابطين شرطة في تبادل إطلاق نار مع مسلحين بمدينة زهدان.

كما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية الخميس الماضي أن مسلحين من جماعة "جيش العدل" البلوشية المعارضة، قتلوا ما لا يقل عن 11 من أفراد الأمن الإيراني في هجمات منسقة على مقرات "الحرس الثوري" في محافظة بلوشستان المضطربة، في جنوب شرقي البلاد.

وقال مسؤولون أمنيون وعسكريون إن الهجمات الواسعة النطاق بدأت في وقت متأخر ليلة أمس، واستمر تبادل إطلاق النار حتى ساعات الصباح. 

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، مقاطع فيديو يسمع فيها دوي النار وتفجيرات.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية أن 16 مسلحاً وصفتهم بـ"الإرهابيين" قتلوا على الأقل، في الاشتباكات العنيفة الليلة الماضية، في مدن تشابهار وراسك، في المحافظة الفقيرة المحاذية لأفغانستان وباكستان. ورجحت زيادة عدد قتلى المهاجمين إلى 18 شخصاً.

الأمن الإيراني الاشتباكات أفراد الأمن إطلاق النار إعلام إيرانية المعارض إيرانية

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