محدش رد عليا.. لأول مرة إمام عاشور يكشف تفاصيل اتصالاته للعودة للزمالك

في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الحياة" مساء أمس، أدلى إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بتصريحات حول عدة مواضيع، منها:

انضمامه للأهلي:

أكد إمام عاشور، أن انضمامه للأهلي كان نقطة هامة في مسيرته الكروية، مؤكدا أن الموافقة علي الانتقال للأهلي لم تأخذ منه تفكير كبير.

وأشاد عاشور بأخلاقيات العمل في النادي الأهلي، مؤكدًا أنها ساعدته على التطور كلاعب.

العودة من للزمالك

قال إمام عاشور، إنه بعد عودته من الاحتراف تواصل مع مسئولي الزمالك ولكن لم يجد التقدير ، مرددا:" محدش فيهم قدرني ولا كانوا بيردوا عليا.

علاقته بجمهور الأهلي:

قال عاشور إنه يشعر بحب وتقدير لجماهير الأهلي، وأن هذا الشعور يدفعه لتقديم أفضل ما لديه في الملعب.

طموحاته المستقبلية:

أعرب عاشور عن طموحه في تحقيق المزيد من الإنجازات مع النادي الأهلي.

قال عاشور إنه يسعى للعب في أوروبا في المستقبل، لكنه يركز حاليًا على تحقيق النجاح مع الأهلي.

رأيه في بعض لاعبي الزمالك:

رفض عاشور التعليق على تصريحات بعض لاعبي الزمالك ضده، مؤكدًا أنه يحترم الجميع.

قال عاشور إنه يتعامل مع جميع لاعبي الزمالك باحترام، داخل وخارج الملعب.

6. رأيه في المدير الفني للأهلي: