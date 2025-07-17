بعد جراحة في الكتف .. تعرف على مدة غياب بيلينجهام عن ريال مدريد

كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، مدة غياب النجم الإنجليزي جود بيلينجهام عن ريال مدريد، بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف.

مدة غياب بيلينجهام

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “فترة غياب جود بيلينجهام عن الملاعب ستستمر لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 أسبوعًا على الأقل”.



وكان ريال مدريد أعلن أمس الأربعاء، خضوع جود بيلينجهام لعملية جراحية ناجحة لعلاج خلع متكرر في كتفه الأيسر.

وأجرى العملية الطبيبان مانويل ليس وأندرو والاس، بإشراف الخدمات الطبية لريال مدريد، وسيخضع بيلينجهام لفترة تأهيل قبل العودة إلى التدريبات وبدء رحلة التعافي.

يذكر أن بيلينجهام انضم إلى ريال مدريد في صيف 2023، قادمًا من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.