أول تعليق من إمام عاشور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

نشر الإعلامي أمير هشام تعليق إمام عاشور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال إمام عاشور: الحمد لله أنا بخير أدعولي أعود سريعا سعيد جدًا بفوز الأهلي وتأهله نصف نهائي دوري الأبطال وأقول لجمهور الأهلي مبروك وأهنئ اللاعبين الرجالة.

ونجح النادي الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر النادي الأهلي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة بيترو اتليتكو الأنجولى ومازيمبي الكونغولي التي ستقام مساء السبت.