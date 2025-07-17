محافظ الوادي الجديد: إدراج عدد من معالم المحافظة ببرامج السياحة الصحراوية

أعّرب اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن بالغ تقديره لما أعلنته وزارة السياحة والآثار في بيانٍ لها، عن إدراج عدد من الأماكن السياحية الصحراوية بالمحافظة ضمن برامج رحلات السياحة الصحراوية خلال النصف الأول من العام الجاري استجابةً لطلبات شركات السياحة، من بينها "كهف الجارة" ونشاط الباراموتور بالصحراء البيضاء.

وأشار الزملوط إلى التنسيق والتعاون بين المحافظة والوزارة لاستمرار تعزيز هذا النمط السياحي وتذليل أي عقبات قد تواجهه، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها المحافظة، ودعم جهود الترويج لها محليًا ودوليًا خلال الموسم السياحي المقبل.