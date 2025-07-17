مرض يظهر مرة واحدة في العمر.. اعرف أعراضه قبل ما تتفاجئ

كشف الدكتور محمد نجل الطبيب هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، عبر صفحة والده الشخصية على موقع التواصل الأجتماعي عن مرض يصيب الإنسان مرة في العمر.





كتب نجل محمد الناظر في منشوره:"تعمل إيه لو لقيت اصابة زي كدا في جسمك؟..الشكل ده أي حد يشوفه ممكن يتلخبط ويفتكره إصابة فطرية في الجلد، لكن ده أول عرض من أعراض مرض إسمه النخالة الوردية

وإسمه Herald patch."





تابع:"والفترة دي هي منتشرة فحبيت أعرف الناس، بعد ظهور ده بتبدأ تظهر بقع حمرا وعليها قشور بسيطة متفرقة في الجسم وممكن تكون معاها حكة خفيفة."



أضاف في منشوره:"لو أي حد شاف إصابة زي كده يروح لطبيب جلدية مختص، عشان يكتب العلاج المناسب اللي بيكون عبارة عن مضاد للفيروسات وملطفات للجلد، عادة بتيجي مرة واحدة في العمر وحتى بدون علاج عادة بتخف لوحدها خلال شهرين."

قال:"بأكد، لازم لو ظهرت نروح لطبيب جلدية لأنها صعب تتشخص الا بالفحص المباشر ومعرفة تاريخ المرض."