اكتشفي كل ما تحتاجين إليه عن المغص عند الرضع وأسبابه

يبدأ المغص عند الرضع عادةً عندما يبلغ عمر أسبوعين إذا كان مولودًا في موعده، أو بعد ذلك، وغالبًا ما يتفاقم بين الأسبوع الرابع والسادس من العمر، ويُصاب به ما يصل إلى واحد من كل أربعة مواليد جدد.



المغص هو حالة يبكي فيها الرضيع، رغم أنه ليس مريضًا أو جائعًا، لأكثر من ثلاث ساعات يوميًا، لأكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع، ولمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع، تُعتبر هذه الحالة غامضة بعض الشيء، لكن الخبراء يتفقون على بعض النقاط:

عادةً ما يكون الأطفال الذين يعانون من المغص أكثر انزعاجًا في المساء.



غالبًا ما يختفي المغص من تلقاء نفسه عندما يبلغ الطفل 3 أو 4 أشهر من العمر، وعادةً ما يختفي بحلول الشهر السادس من العمر.

يمكن أن يحدث هذا لأي طفل ، سواء كنت ترضعينه رضاعة طبيعية أو من خلال زجاجة الرضاعة.



الأطفال الذين يعانون من المغص لا ينشأون بشكل مختلف عن أولئك الذين لا يعانون منه.



عادة ما يبدأ المغص فجأة، مع البكاء الذي لا يتوقف.



من الصعب حقًا مساعدة الأطفال الذين يعانون من المغص على الهدوء.

أسباب المغص

لا يعرف الأطباء سبب المغص تحديدًا، قد يكون علامة على صعوبة تأقلم طفلكِ مع العالم الخارجي، قد يكون حساسًا لأشياء كثيرة، مثل الأصوات العالية أو الضوء، قد يجد طفلكِ صعوبة في تهدئة نفسه، قد يكون البكاء هو الطريقة الوحيدة للتعبير عن مشاعره، أي طفل في أي عائلة معرض للإصابة بالمغص.

تتضمن بعض النظريات حول سبب حدوث ذلك ما يلي:

جهاز هضمي متنامٍ مع عضلات تتشنج في كثير من الأحيان

الغازات

الهرمونات التي تسبب آلام البطن أو الانزعاج

الحساسية للضوء أو الضوضاء

الكثير من التحفيز

نظام عصبي متطور

شكل مبكر من الصداع النصفي في مرحلة الطفولة

الخوف والإحباط أو الإثارة

عدم القدرة على تهدئة الذات

حساسية الحليب

قد تبدو العديد من الحالات الصحية وكأنها مغص، إذا كنتِ قلقة بشأن طفلكِ، يمكن لطبيبكِ إجراء فحص شامل لاستبعاد مشاكل أخرى مثل:

عدوى

ارتجاع الحمض أو مشاكل المعدة

الحساسية للحليب الصناعي أو حليب الأم

الضغط أو الالتهاب في الدماغ والجهاز العصبي

مشاكل في العين، مثل الخدش أو زيادة الضغط

ضربات قلب غير منتظمة

إصابة العظام أو العضلات أو الأصابع

المصدر: webmd

