كوريا الجنوبية تعتزم دعم أوكرانيا بـ 2.3 مليار دولار

أعلن وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي يول، اليوم السبت خلال اجتماع للدول الشريكة في حلف شمال الأطلسي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أن سول ستقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 2.3 مليار دولار ابتداء من هذا العام.



وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي إن بلاده ستقدم مبلغ 12 مليون دولار لإعادة تأهيل الجنود الأوكرانيين الجرحى من خلال صندوق الناتو الاستئماني لمساعدة أوكرانيا.



ووعد تشو خلال الاجتماع بمواصلة دعم أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح وزير الخارجية الكوري الجنوبي أن دعم كوريا الشمالية للأسلحة لروسيا لا يؤثر على أمن أوروبا فحسب، بل يؤثر أيضًا على أمن شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مضيفًا أن نقل التكنولوجيا العسكرية من قبل موسكو و إن إمدادات النفط المكرر إلى بيونج يانج سوف تهدد النظام العالمي لمنع الانتشار النووي.



وعقد الاجتماع بمشاركة ممثلي شركاء الناتو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.