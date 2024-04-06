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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراها.. قصة وفاة شهرزاد أثناء نومها

شهرزاد
شهرزاد

تحل اليوم السبت 6 أبريل، ذكرى رحيل الفنانة شهرزاد، التي ولدت في 8 يناير عام 1933، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2013، عن عمر يناهز الـ 85 عاما. 

تمتعت شهرزاد، بصوت قوى حيث استطاعت ان تقدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى ذاكرة ووجدان المشاهد المصرى. 

 

مشوار شهرزاد الفنى 

ولدت شهرزاد في الحلمية الجديدة بالقاهرة 8 يناير 1933 ، اسم الشهرة شهر زاد واسمها الحقيقى (شفيقة محمد السيد) تلقت دراستها في مدرسة الحلمية بدأت الغناء في الإذاعة عام 1952 بأغنية "أول ماجيت في الميعاد" ألحان رياض السنباطى وزكى طليمات اسند لها دور "ست الدار" في اوبريت سيد درويش "العشرة الطيبة" والذي قام ببطولته عبد الغنى السيد على المسرح عام 1947م و تعلمت العزف على العود على يد زوجها عازف التشيللو محمود رمزي.

 

أعمال شهرزاد

اشتركت شهرزاد فى بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية منها "أمير الدهاء" و"الهوى غدار" و"أمير الانتقام" و"زينب" و"عاشت فى الظلام" و"ابن البلد" و"الأحدب".

 

وفاة شهرزاد 

رحلت شهرزاد في 6 أبريل سنة 2013 بالقاهرة فى هدوء أثناء نومها تاركة وراءها تراثا غنائيا متنوعا ورحلة إنسانية ثرية، خصوصا وأنها كانت امرأة مميزة وسيدة وربة منزل من طراز رفيع كانت تعرف معنى "اللمة"، وكيف تحافظ على عائلتها وتأخذ أحفادها فى حضنها، تعلمهم الكثير وتسقيهم حب الفن، المغروس فيها بالفطرة.

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