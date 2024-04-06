قبل مواجهة الريال.. مانشستر سيتي يهزم كريستال بالاس 4-2 في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً بنتيجة 4-2 على كريستال بالاس على ملعب سيلهارت.

سجل رباعية مانشستر سيتي كل من كيفن دي بروين هدفين، وإيرلينج هالاند وريكو لويس.

الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ليفربول المتصدر، الذي سيلعب غداً ضد مانشستر يونايتد.

وأحرز جون فيليب ماتيتا هدف كريستال بالاس الأول في الدقيقة الثالثة، ورد دي بروين في الدقيقة الثالثة عشرة بتعديل النتيجة لمانشستر سيتي، ثم سجل ريكو لويس هدف الفوز الثاني في الدقيقة 47. أضاف هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 66، قبل أن يسجل دي بروين الهدف الرابع في الدقيقة 70، وأخيراً سجل إدوارد الهدف الثاني لكريستال في الدقيقة 86.

بهذا الانتصار، يواصل مانشستر سيتي صراعه مع ليفربول على الصدارة، فيما يحتل كريستال المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.

أما التشكيلة التي بدأ بها مانشستر سيتي فكانت كالتالي:

- حراسة المرمى: أورتيجا.

- خط الدفاع: ريكو لويس، ستونز، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

- خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، أوسكار بوب.

- خط الهجوم: جريليش، ألفاريز، إيرلينج هالاند.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء المقبل.