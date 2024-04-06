هل يجوز حفظ القرآن عبر تطبيقات الإنترنت؟.. الدكتور علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة حول هل يجوز حفظ القرآن الكريم عن طريق تطبيقات الإنترنت وتاخذ إجازة عن هذا؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم السبت: "بهذه الوسائل مثل الزووم، الشيخ شايف حركة الشفايف وشايف الاخطاء اللى ممكن تحدث منى بالصوت والصورة، يبقى كده تباعد الاجساد لا ينفى التعلم".

وأضاف: "طالما سامعنى وهناك اتفاق الارادتين، وإن كفى الصوت فقط يبقى يكفى، ما الضرير بيتعلم القران، وممكن يتعلم على يد ضرير مثله".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.