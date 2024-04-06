بنعسكر مدربا لـ الوداد المغربي خلفاً لـ فوزي البنزرتي

أعلن نادي الوداد المغربي عن اختيار المدرب المغربي عزيز بنعسكر لتولي مهمة تدريب الفريق، خلفاً للمدرب التونسي فوزي البنزرتي الذي غادر المنصب بعد تراجع النتائج خلال الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يبدأ بنعسكر مهمته مع الوداد في مواجهة صعبة أمام الجيش الملكي ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري المغربي.

ويحتل الوداد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 37 نقطة، فيما يحتل الجيش الملكي صدارة ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة قبل 6 جولات من نهاية البطولة.

و سبق لـ بنعسكر تدريب أم صلال القطري والمغرب الفاسي، كما خاض تجربة تدريبية مع فريق 19 عاما بأجاكسيو الفرنسي.