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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية": غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

غارات
غارات

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة اللبنانية بيروت، إن الساعات الماضية كانت من أعنف الساعات في الجنوب اللبناني، حيث شنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على عددٍ من البلدات في القطاعات الشرقي والأوسط والغربي، ما أسفر عن سقوط 7 شهداء حتى الآن.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا شهدنا سقوط 3 شهداء من أعضاء "حزب الله" اللبناني، وشهداء آخرين من حركة أمل، وتوجد بلدات في القطاع الشرقي تعرضت لقصف عنيف.

ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت إلى أن هناك عمليات قصف مكثف على عددٍ من البلدات، من بينها اللبونة، وفي القطاع الأوسط تعرضت بلدة أرنون لقصف عنيف، كما أن القصف وقع بالقرب من مقر يستخدم كملاذ للنازحين من الجنوب اللبناني.

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