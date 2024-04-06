عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اختبارات جينية تكشف عن وجود ذئب رمادي بمنطقة غير متوقعة بولاية ميشيجان

صدى البلد

كشفت الاختبارات الجينية أن حيوانًا قُتل في عملية صيد قانونية بمقاطعة كالهون بولاية ميشيجان كان في الواقع ذئبًا رماديًا، حسبما أفاد مسؤولون حكوميون، لكن الخبراء لا يعرفون كيف وصل هذا الحيوان إلى هناك.

وتقع مقاطعة كالهون في النصف الجنوبي من شبه جزيرة ميشيجان السفلى، حيث لم يتم مشاهدة أي ذئاب رمادية (Canis lupus) هناك لأكثر من قرن. 

ويسكن مجموعة من حوالي 630 ذئبًا رماديًا شبه الجزيرة العليا بالولاية، على بعد 250 ميلًا (400 كيلومتر)، وقد تم رصد بعض الذئاب أحيانًا في النصف الشمالي من شبه الجزيرة السفلى - على بعد حوالي 130 ميلًا (200 كيلومتر) من مقاطعة كالهون.

وقال بريان رويل، عالم الأحياء ومتخصص في الحيوانات آكلة اللحوم الكبيرة في إدارة الموارد الطبيعية بالولاية (DNR)، في بيان: "إن حالات عبور الذئاب لمسافات طويلة نادرة، لذلك يتم توثيقها، بما في ذلك علامات الذئاب في العقود الأخيرة في شبه جزيرة ميشيغان السفلى".

كانت آخر مشاهدة ذئب رمادي تم الإبلاغ عنها في شمال شبه الجزيرة السفلى عام 2014، عندما رصد علماء الأحياء من Little Traverse Bay Bands of Odawa Indians - التي يقع مقرها على بعد 220 ميلًا (350 كيلومترًا) شمال مقاطعة كالهون - ذئبًا على كاميرا درب أثناء مسح للنسر، بحسب البيان.

ومع ذلك، فإن وجود الذئاب الرمادية في أقصى الجنوب مثل مقاطعة كالهون أمر غير معتاد للغاية، وتقوم إدارة الموارد الطبيعية بالتحقيق في كيفية وسبب وحود الحيوان هناك. 

وقتل الذئب الرمادي خلال عملية صيد قانونية في يناير، حيث قال صياد إنه أخطأ في الذئب على أنه ذئب كبير.

كان وزن الحيوان 84 رطلاً (38 كيلوجرامًا)، أي أربعة أضعاف وزن ذئب الغرب (Canis latrans) وضعف متوسط وزن الذئب الشرقي - وهو نوع هجين له أبوة ذئب وذئب استعمر مناطق من أمريكا الشمالية بعد إبادة الذئاب في أوائل القرن العشرين.

وقال خبراء إدارة الموارد الطبيعية إنه من غير المرجح أن يكون الذئب الرمادي ينتمي إلى مجموعة سكانية مستقرة في جنوب شبه الجزيرة السفلى ولا داعي للقلق بشأن وجود الذئب على نطاق أوسع في هذا الجزء من ميشيغان.

قال رويل: "هذه حالة غير عادية، وتقوم إدارة الموارد الطبيعية بالبحث بنشاط في الأمر لمعرفة المزيد عن أصل هذا الحيوان المعين".

كانت الذئاب تتجول في جميع أنحاء ميشيغان، لكن اضطهاد المستوطنين الأوروبيين ومكافأة تم تحديدها في عام 1838 دفع السكان إلى الخروج من شبه الجزيرة السفلى. 

وهدد قطع الأشجار المكثف في أوائل القرن العشرين الذئاب المتبقية في شبه الجزيرة العليا، لكن السكان انتعشوا بعد أن ألغى المشرعون المكافأة في عام 1960، وكانت الحيوانات تحت حماية قانون الأنواع المهددة بالانقراض الفيدرالي منذ عام 1973.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي : قلبي "حديد" بالله وبالمصريين

الرئيس السيسي: المسؤول في أي دولة قوي بناسه.. وبناء الإنسان أولوية أولى

أمبري: استهداف سفينة جنوب غرب الحديدة باليمن

صلابة المصريين.. الرئيس السيسي: لما بقول القلب حديد يعني القلب حديد بالناس

وزير التعليم العالي ينعي الدكتور أحمد فتحي سرور

ريم طارق تكشف حقيقة تعرضها للضرب من حسن شاكوش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارولين عزمي تستعرض رشاقتها | شاهد

بعد نجاح "بدون سابق إنذار".. نهال عنبر توجه رسالة للمخرج هاني خليفة

إطلالة غير متوقعة.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

فيديو

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ