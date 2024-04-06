اختبارات جينية تكشف عن وجود ذئب رمادي بمنطقة غير متوقعة بولاية ميشيجان

كشفت الاختبارات الجينية أن حيوانًا قُتل في عملية صيد قانونية بمقاطعة كالهون بولاية ميشيجان كان في الواقع ذئبًا رماديًا، حسبما أفاد مسؤولون حكوميون، لكن الخبراء لا يعرفون كيف وصل هذا الحيوان إلى هناك.

وتقع مقاطعة كالهون في النصف الجنوبي من شبه جزيرة ميشيجان السفلى، حيث لم يتم مشاهدة أي ذئاب رمادية (Canis lupus) هناك لأكثر من قرن.

ويسكن مجموعة من حوالي 630 ذئبًا رماديًا شبه الجزيرة العليا بالولاية، على بعد 250 ميلًا (400 كيلومتر)، وقد تم رصد بعض الذئاب أحيانًا في النصف الشمالي من شبه الجزيرة السفلى - على بعد حوالي 130 ميلًا (200 كيلومتر) من مقاطعة كالهون.

وقال بريان رويل، عالم الأحياء ومتخصص في الحيوانات آكلة اللحوم الكبيرة في إدارة الموارد الطبيعية بالولاية (DNR)، في بيان: "إن حالات عبور الذئاب لمسافات طويلة نادرة، لذلك يتم توثيقها، بما في ذلك علامات الذئاب في العقود الأخيرة في شبه جزيرة ميشيغان السفلى".

كانت آخر مشاهدة ذئب رمادي تم الإبلاغ عنها في شمال شبه الجزيرة السفلى عام 2014، عندما رصد علماء الأحياء من Little Traverse Bay Bands of Odawa Indians - التي يقع مقرها على بعد 220 ميلًا (350 كيلومترًا) شمال مقاطعة كالهون - ذئبًا على كاميرا درب أثناء مسح للنسر، بحسب البيان.

ومع ذلك، فإن وجود الذئاب الرمادية في أقصى الجنوب مثل مقاطعة كالهون أمر غير معتاد للغاية، وتقوم إدارة الموارد الطبيعية بالتحقيق في كيفية وسبب وحود الحيوان هناك.

وقتل الذئب الرمادي خلال عملية صيد قانونية في يناير، حيث قال صياد إنه أخطأ في الذئب على أنه ذئب كبير.

كان وزن الحيوان 84 رطلاً (38 كيلوجرامًا)، أي أربعة أضعاف وزن ذئب الغرب (Canis latrans) وضعف متوسط وزن الذئب الشرقي - وهو نوع هجين له أبوة ذئب وذئب استعمر مناطق من أمريكا الشمالية بعد إبادة الذئاب في أوائل القرن العشرين.

وقال خبراء إدارة الموارد الطبيعية إنه من غير المرجح أن يكون الذئب الرمادي ينتمي إلى مجموعة سكانية مستقرة في جنوب شبه الجزيرة السفلى ولا داعي للقلق بشأن وجود الذئب على نطاق أوسع في هذا الجزء من ميشيغان.

قال رويل: "هذه حالة غير عادية، وتقوم إدارة الموارد الطبيعية بالبحث بنشاط في الأمر لمعرفة المزيد عن أصل هذا الحيوان المعين".

كانت الذئاب تتجول في جميع أنحاء ميشيغان، لكن اضطهاد المستوطنين الأوروبيين ومكافأة تم تحديدها في عام 1838 دفع السكان إلى الخروج من شبه الجزيرة السفلى.

وهدد قطع الأشجار المكثف في أوائل القرن العشرين الذئاب المتبقية في شبه الجزيرة العليا، لكن السكان انتعشوا بعد أن ألغى المشرعون المكافأة في عام 1960، وكانت الحيوانات تحت حماية قانون الأنواع المهددة بالانقراض الفيدرالي منذ عام 1973.