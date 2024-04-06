عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قلع الحجر الحلقة 27.. جلسة صلح بين محمد رياض وأيمن الشيوي

مسلسل قلع الحجر
مسلسل قلع الحجر

شهد مسلسل قلع الحجر الحلقة 27 تطور جديد فى الأحداث حيث يقرر حرازى “عبد العزيز مخيون” أن يزوج ابنته كريمان من أحد أفراد عائلة العمامرة حتى يوقف فتيل الحرب بين عائلته “العمامرة” والمنزلوية والشواكيش. 

ويتفق حرازى مع العمدة فرماوى “محمد رياض” أن يوافقا على جلسة الصلح بين عائلتى العمامرة والمنزلوية وذلك بعد أن قام نجل فرماوى بإطلاق النار على على ابن “أيمن الشيوى” والذى وقع فى حب كريمان ابنته عمه. 

وتحاول روحية “سوسن بدر” ان تقف بجوار ابنتها كريمان بسبب العادات والتقاليد التى يتمسك بها أهل الصعيد وتؤكد لها أن طالما خالها فرماوى على قيد الحياة لن يسمح لها بالزواج خارج عائلة العمامرة. 

وفى نهاية الحلقة قامت إحدى نساء عائلة الشواكيش بخطف ابن فرماوى واطلقت عليها الرصاص. 

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة. 

مسلسل قلع الحجر عبد العزيز مخيون قلع الحجر محمد رياض أيمن الشيوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

الخنافس تغطي شوارع السعودية وتهدد صحة البشر

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

موضوعات متعلقة

محمد رياض: لم أقلق من تقديم شخصية فرماوى الشرير

اللى فارق فارق.. وليد سعد يعود للغناء بعد في العيد غياب 17 عام

في ذكراها.. قصة وفاة شهرزاد أثناء نومها

تونس ضيفة شرف مهرجان أسوان وتكريم كاهنة عطية و"بنات ألفة" في الافتتاح

ذكراه.. قصة رحيل الضيف أحمد واللحظات الأخيرة في حياته

هموت على المسرح.. صوفينار ترد على شائعات اعتزالها الرقص

محمد رياض: قلع الحجر ينصر المرأة فى الصعيد.. ومشاهدى مع سوسن بدر ماستر سين.. وعمر أجاد فى شخصية الشرير| حوار

مجدى مرسى جميل عزيز ضيف برنامج أغانى منسية فى خيمة رمضانية

ترشيحاتنا

مع انتشار الأمراض.. الصحة العالمية تدعو لحماية المرافق الصحية المتبقية بغزة

قطاع البيئة فى مصر يشهد إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

مهاجم ليفربول يتوقع فوز فريقه بلقب الدوري الانجليزي لهذا السبب

دعاء ليلة القدر مستجاب.. إليك كلمات وردت عن سيدنا النبي

بحضور الرئيس.. بدء توافد ممثلي مختلف طوائف المجتمع لحفل إفطار الأسرة المصرية

راتب خيالي| الكشف عن عرض أهلي جدة للاعب ريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح "بدون سابق إنذار".. نهال عنبر توجه رسالة للمخرج هاني خليفة

إطلالة غير متوقعة.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

قفطان أسود أنيق.. سوسن بدر تستعرض جمالها ورشاقتها.. شاهد

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ