قلع الحجر الحلقة 27.. جلسة صلح بين محمد رياض وأيمن الشيوي

شهد مسلسل قلع الحجر الحلقة 27 تطور جديد فى الأحداث حيث يقرر حرازى “عبد العزيز مخيون” أن يزوج ابنته كريمان من أحد أفراد عائلة العمامرة حتى يوقف فتيل الحرب بين عائلته “العمامرة” والمنزلوية والشواكيش.

ويتفق حرازى مع العمدة فرماوى “محمد رياض” أن يوافقا على جلسة الصلح بين عائلتى العمامرة والمنزلوية وذلك بعد أن قام نجل فرماوى بإطلاق النار على على ابن “أيمن الشيوى” والذى وقع فى حب كريمان ابنته عمه.

وتحاول روحية “سوسن بدر” ان تقف بجوار ابنتها كريمان بسبب العادات والتقاليد التى يتمسك بها أهل الصعيد وتؤكد لها أن طالما خالها فرماوى على قيد الحياة لن يسمح لها بالزواج خارج عائلة العمامرة.

وفى نهاية الحلقة قامت إحدى نساء عائلة الشواكيش بخطف ابن فرماوى واطلقت عليها الرصاص.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.