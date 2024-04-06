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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بـ 100 راجل الحلقة 27 .. محمد رضوان يقـ.ـتل محمد القس وانهيار سمية الخشاب

مسلسل “بـ100 راجل”
مسلسل “بـ100 راجل”

شهد مسلسل “بـ 100 راجل” الحلقة 27  تطور جديد فى الأحداث حيث طلب عائشة والدة غالية “سمية الخشاب” من ابنتها أن تخبر علام ولبنى أمام عباس أنها قامت بإلغاء الاتفاق الذي من خلاله كانت تطلب منهما قتل عباس مقابل الأموال، لتوافق غالية وتذهب لعباس وتخبره عن إلغاء الاتفاق وستعطيه عقد رهن المنزل.

ويخبر مهران، صقر أن غالية هي من ساعدته على الهروب لكن لا يصدقه صقر، وتعطي لبنى لـ عباس مخدر من أجل أن تبحث عن الأموال لتستطيع العثور عليها ولكن يقوم علام بإيقافها لتهدده بالقتل إذا لم يتركها تغادر بالأموال.

يقتل مهران “محمد رضوان”، صقر “محمد القس" وذلك من خلال إرسال أحد رجاله لضربه بالرصاص قبل دخوله منزله لتنهار “مشيقة” “سما إبراهيم” وغالية وتخبرهم “مشيقة” أنها لن تأخذ عزاء صقر قبل أن تأخذه ثأره من الذين قتلوه وتطلب من عبد الله أن يدفن صقر في حديقة الفيلا ليوافق.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.

مسلسل “بـ 100 راجل” سمية الخشاب بـ 100 راجل سما إبراهيم محمد القس محمد رضوان

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