«تيم كوك» يجني 16 مليون دولار بعد بيع أسهم في أبل

باع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، أسهما في شركته تبلغ قيمتها نحو 33 مليون دولار، إلا أنه حصل على أقل من نصف ذلك المبلغ بعد خصم الضرائب.



وفقًا لملف مقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، باع تيم كوك حوالي 196,410 أسهم، وقام بذلك على دفعات متعددة.

وبناءً على الأسعار المعلنة للسهم الواحد، فقد كسب كوك ما بين 33.04 مليون دولار و33.23 مليون دولار قبل الضرائب، لتصل بعد الضرائب إلى 16 مليون دولار.

وتمثل هذه المبالغ جزءًا صغيرًا من المبلغ المقدر بـ 355 مليون دولار الذي حققه من بيع خمسة ملايين سهم في عام 2021. وفقًا لـ “ أبل إنسايدر”.

وانخفض سهم أبل بشكل كافٍ منذ أعلى مستوى له على الإطلاق في ديسمبر 2023 لدرجة أن شركات مثل Loop Capital تنصح بعدم شراء أسهم Apple مؤخرًا.

جدير بالذكر أن تيم كوك احتفظ عمومًا بأسهمه في شركة أبل بصرف النظر عن عمليات البيع الكبيرة تلك، وعمليات البيع الأصغر حجمًا التي يبدو أنها تم تفعيلها تلقائيًا من خلال خطة التداول الخاصة به.