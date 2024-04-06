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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات الآلاف يخرجون في مسيرات ضد نتنياهو بأنحاء إسرائيل

مظاهرات ضد نتنياهو
مظاهرات ضد نتنياهو

بالتزامن مع خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرات مناهضة للحكومة بتل أبيب وحيفا، تم تنظيم مسيرات أصغر في جميع أنحاء البلاد، يصل مجموعها إلى عدة آلاف أخرى في قيسارية، وهرتسليا، وكفار سابا، ورعنانا، وكركور.

وفي قيسارية، طالب المتظاهرون بإجراء انتخابات جديدة ودعوا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة، 

واعتقلت الشرطة شخصا واحدا على الأقل بالقرب من مقر إقامة نتنياهو الخاص. 

وفي مقاطع فيديو لهذا الحادث، شوهدت الشرطة وهي تسحب المرأة بعيدًا عن السياج حيث تجمع المتظاهرون ضد الحكومة في نهاية مسيرة نحو حواجز الشرطة.

وبشكل منفصل، شارك حوالي 300 شخص في مظاهرة عند مفرق شعار هنيجف بالقرب من سديروت. 

وعلى عكس معظم المظاهرات الأخرى يوم السبت، وصف منظمو المسيرة بأنها غير حزبية. 

وكتب المنظمون أن المسيرة “تحيي ذكرى مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب”، لافتة إلى أن حوالي 130 شخصا “محتجزون كرهائن في غزة”.

المتظاهرين مسيرات مناهضة مسيرات مناهضة للحكومة بتل أبيب

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