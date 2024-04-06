عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تتوقع أرباحًا هائلة تصل لـ 900 %

سامسونج تتوقع أرباحًا
سامسونج تتوقع أرباحًا هائلة

قالت شركة سامسونج للإلكترونيات إنها تتوقع الإعلان عن زيادة كبيرة في أرباحها التشغيلية في الربع الأول، مما يوفر آمالًا في حدوث انتعاش قوي بعد عام 2023، الذي تعتبره الشركة عامًا كئيبًا. 

 

وتقدر شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة أن أرباحها التشغيلية زادت إلى حوالي 4.9 مليار دولار في الربع الممتد من يناير إلى مارس، حيث تعد التوقعات تفوق بكثير التقديرات المتفق عليها. 

 

وأضافت سامسونج، والتي تعد أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم أنه من المتوقع أن ترتفع المبيعات بأكثر من 11%، لتحقق قفزة في الأرباح بنسبة 900% لكنها لم تقدم أي تفاصيل إضافية بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية. 

 

ومن المتوقع أن تنشر الشركة نتائج أرباحها التفصيلية في وقت لاحق من هذا الشهر، وتأتي هذه التوقعات المتفائلة بعد أن أعلنت شركة سامسونج عن انخفاض أرباحها لأربعة أرباع متتالية، حيث ظل الطلب على الأجهزة الاستهلاكية والرقائق التي تشغلها بطيئًا في العام الماضي. 

 

لكن الشركة متفائلة بشأن هذا العام وقالت في يناير إنها تتوقع انتعاش الطلب على الأجهزة المحمولة، خاصة مع طرح منتجات جديدة مثل الهواتف الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

 

وتتوقع الشركة أيضًا تعافي أعمالها في مجال الرقائق هذا العام “على الرغم من العقبات المحتملة المختلفة، بما في ذلك سياسات أسعار الفائدة والقضايا الجيوسياسية”.

 

وتمكنت سامسونج مؤخرًا  من التغلب على شركة أبل الأمريكية في مبيعات الهواتف الذكية العالمية لتستعيد بذلك الصدارة، حيث يرجع الفضل في ذلك، إلى تبني سامسونج للذكاء الاصطناعي في أجهزتها الأحدث.

 

وكانت سامسونج تتخلف عن شركة أبل في المركز الثاني في مبيعات الهواتف الذكية العالمية لمدة خمسة أشهر حتى فبراير 2024، حيث تمكنت أخيرًا من تجاوز أبل.

 

سامسونج أرباح سامسونج إيرادات سامسونج الذكاء الاصطناعي آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

نرجوكم .. نداء عاجل من السلطات السعودية بشأن الحرم المكي

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

مفيش تفاصيل.. إعلامي يكشف اقتراب الزمالك من ضم لاعب الأهلي السابق

ترشيحاتنا

طرق سهلة يحصل بها الطالب الجامعي علي تقدير امتياز |خاص

حالة قويةيجب استثمارها .. أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد استمرار الحوار الوطني|فيديو

زكاة الفطر| الحكمة من مشروعيتها ولماذا فرضت.. الإفتاء توضح

نفسي يرجع.. مجدي الجلاد : توفيق عكاشة أفضل من ناس كتير على الشاشات

استهدفها صاروخ.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة في لبنان

إعلام عبري: إسرائيل تقدر قسوة الرد الإيراني على اغتيال مسئول بالحرس الثوري بدمشق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزنه 10 طن وطولة 10 متر| ما هو بقر البحر؟.. وماذا تعرف عنه؟

عشبة تقوي الذاكرة والمناعة والعظام |تعرف عليها

المداح الحلقة 28 .. صابر يرى سرا خطيرا في منامه

بيهدي الأعصاب.. فوائد مذهلة للجسم عند تناول عصير الليمون بالنعناع

فيديو

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ