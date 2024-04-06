سامسونج تتوقع أرباحًا هائلة تصل لـ 900 %

قالت شركة سامسونج للإلكترونيات إنها تتوقع الإعلان عن زيادة كبيرة في أرباحها التشغيلية في الربع الأول، مما يوفر آمالًا في حدوث انتعاش قوي بعد عام 2023، الذي تعتبره الشركة عامًا كئيبًا.

وتقدر شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة أن أرباحها التشغيلية زادت إلى حوالي 4.9 مليار دولار في الربع الممتد من يناير إلى مارس، حيث تعد التوقعات تفوق بكثير التقديرات المتفق عليها.

وأضافت سامسونج، والتي تعد أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم أنه من المتوقع أن ترتفع المبيعات بأكثر من 11%، لتحقق قفزة في الأرباح بنسبة 900% لكنها لم تقدم أي تفاصيل إضافية بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ومن المتوقع أن تنشر الشركة نتائج أرباحها التفصيلية في وقت لاحق من هذا الشهر، وتأتي هذه التوقعات المتفائلة بعد أن أعلنت شركة سامسونج عن انخفاض أرباحها لأربعة أرباع متتالية، حيث ظل الطلب على الأجهزة الاستهلاكية والرقائق التي تشغلها بطيئًا في العام الماضي.

لكن الشركة متفائلة بشأن هذا العام وقالت في يناير إنها تتوقع انتعاش الطلب على الأجهزة المحمولة، خاصة مع طرح منتجات جديدة مثل الهواتف الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتتوقع الشركة أيضًا تعافي أعمالها في مجال الرقائق هذا العام “على الرغم من العقبات المحتملة المختلفة، بما في ذلك سياسات أسعار الفائدة والقضايا الجيوسياسية”.

وتمكنت سامسونج مؤخرًا من التغلب على شركة أبل الأمريكية في مبيعات الهواتف الذكية العالمية لتستعيد بذلك الصدارة، حيث يرجع الفضل في ذلك، إلى تبني سامسونج للذكاء الاصطناعي في أجهزتها الأحدث.

وكانت سامسونج تتخلف عن شركة أبل في المركز الثاني في مبيعات الهواتف الذكية العالمية لمدة خمسة أشهر حتى فبراير 2024، حيث تمكنت أخيرًا من تجاوز أبل.