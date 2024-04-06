روسيا: مستعدون للحوار مع جميع الدول بشأن تسليح الفضاء

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا مستعدة لإجراء حوار مع جميع الدول للحفاظ على الفضاء خاليًا من أي نوع من الأسلحة، ولكن ليست كل الدول مستعدة لذلك.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت زاخاروفا تعليقا على التصريحات الأمريكية حول قضايا الفضاء: “روسيا على استعداد لإجراء حوار متكافئ مع جميع الدول من أجل الحفاظ على الفضاء خاليا من أي نوع من الأسلحة كشرط من شروط ضمان السلام والأمن الدوليين”.

وأضافت "لكن ولسوء الحظ، ليست كل الدول مستعدة لإجراء محادثة مسؤولة في هذه القضية".

ولفتت إلى تصريحات مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الفضاء جون بلوم بأن مشروع المعاهدة الروسية الصينية بشأن منع نشر الأسلحة في الفضاء أو استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة ضد الأهداف الفضائية "ليس أكثر من مجرد "حيلة سياسية"، زاعما أنه لا يمكن التحقق من تنفيذها".

وأكدت زاخاروفا أن الولايات المتحدة "تعارض بشدة المبادرات الروسية لمنع سباق التسلح في الفضاء"، موضحة أن "المعارضة القوية لمشروع المعاهدة الروسية الصينية أصبحت منذ فترة طويلة جزءا لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأمريكية. ولهذا فإن تصريحات بالم لم تكن مفاجئة".