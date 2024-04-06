الحشاشين الحلقة 27.. الهادي بن حسن الصباح على قيد الحياة وحمل نورهان

شهدت الحلقة 27 من الحشاشين، التركيز على وحدة حسن الصباح بعد قتل أصدقائه وهرب زوجته وحزنه الشديد.

واتضح أن مشهد قتل برزك أوميد للهادي بن حسن الصباح هو كابوس في خيال حسن الصباح الذي يشعر بالقلق على ابنه بعد تنصيبه ولي عهده.

وطلب حسن الصباح من الهادي ابنه كتابة كتاب عن حياة والده ولكن في السر. وهدّد بردة أوميد بالقتل في حال مسه ضرر.

وأبلغت نورهان يحيى أنها حامل في ابنهما الأول وقرر أن يكون اسمه على اسم والده سعيد.





«الحشاشين» مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.