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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين الحلقة 26.. برزك أوميد يقـ.ـتل الهادي بن حسن الصباح

صدى البلد

شهدت الحلقة ٢٦ من مسلسل الحشاشين، قــتل برزك أوميد للشاب الهادي بن حسن الصباح بعد عودة والده إلى القلعة وتنصيبه أميرا وولي عهد من بعده.

عاد حسن الصباح إلى القلعة بعدما اطمئن لأن زوجته الثانية ابنة الراعي حامل في طفل جديد لا يعلم عنه أحد شيء.

وتزوج يحيى ونورهان بعد سنوات من الانتظار  وعادت دنيا زاد إلى منزلها القديم في أصفهان تحت رعاية السلطان السلجوقي. 

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

الحشاشين بيتر ميمي حسن الصباح عبد الرحيم كمال كريم عبد العزيز فتحي عبد الوهاب

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