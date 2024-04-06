إصابة 5 متظاهرين إسرائيليين بحادث دهس في شارع كابلان بتل أبيب| شاهد

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بوقوع حادث دهس للمتظاهرين في شارع كابلان بتل أبيب، مما أدى إلى إصابة 5 إسرائيليين.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد دهست سيارة المتظاهرين الذين سدوا طريقها وأصابت 5 أشخاص، أحدهم في حالة متوسطة.

وبحسب وسائل الإعلام قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال السائق وتم تحويله للتحقيق، وتم نقل المصابون العلاج.



https://x.com/bar_peleg/status/1776689593716289963

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا مقتضبا حول الحادث، قائلة إن ثلاثة متظاهرين صدمتهم سيارة وأصيبوا في تل أبيب قبل فترة قصيرة، وأنهم يتلقون العلاج الطبي.

وخرج آلاف الإسرائيليين اليوم السبت في مظاهرات يطالبون بإجراء انتخابات جديدة ودعوا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة.