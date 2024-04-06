أسرتي 4 صبيان و3 بنات.. مجدي الجلاد: لهذه الأسباب بقول للدنيا كلها «طز»|فيديو

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد عن آخر موقف جمعه بوالدته وانهار على الهواء قائلًا: "دفعت تمن كبريائي في كل حاجة، ومش قابل اتعامل بالطريقة دي، واسرتي 4 صبيان و3 بنات، وأصعب موقف لما أختي الصغيرة كانت بتتجوز، واتعلمت حاجات كتير في حياتي مخلياني أقول للدنيا كلها طز، ولما أمي اللي هي كانت كل حاجة في حياتي، تقعد بعد ليلة فرح أختي، وتقول انا خلاص اأديت الأمانة اللي عندي، آخر بنت اتجوزت".

وقال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "بعدها والدتي قالت ودوني المستشفى، ومكانش حد يعرف، ومش عايزة تقول عشان تجوز اختي، و وديناها لقينا عندها سرطان في المعدة ومخبيه وحالة متأخرة، وبعد 11 يوم توفت، اخر حاجة قالتها لي وهي نايمة على الأجهزة، عايزة اصلي، وصيتني قالتلي انت الناس بتحبك وحافظ على حب الناس، يمكن ده جزء من أزمتي، والكلمة دي بترن في دماغي كتير، ومفتقد دلعها، هي كانت كل حاجة، واقولك سر انا كنت بنجح عشانها، كانت تقولي انت هتبقي حاجة كبيرة اوي".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

