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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النية الصافية.. كهربا يوجه رسالة قوية إلى جماهير الأهلي| شاهد

كهربا
كهربا

وجه محمود عبدالمنعم كهربا ، لاعب النادى الأهلي رسالة جديدة لـ جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع “إنستجرام ”. 

وكتب كهربا "صاحب النية الصافية دايما رابح إذا ما ربح مع الخلق يربح مع الخالق".

يواجه النادي الأهلي، نظيره مازيمبي الكونغولي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تقام خلال شهر أبريل الجاري.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا على أرضية ملعب الفريق الكونغولي، يوم 19 من شهر أبريل الجاري، بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء يوم 26 من الشهر ذاته على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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IMG_٢٠٢٤٠٤٠٧_٠٢٥٨٠٧
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