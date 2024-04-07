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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعلن التعاقد مع 4 لاعبين جدد في اليد.. صفقات سوبر

الزمالك
الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع 4 لاعبين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، استعداداً للمشاركة في بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس، المقرر إقامتهما في الجزائر، بداية من 15 أبريل الجاري.

وتعاقد مجلس إدارة الزمالك، مع المونتينيجري ڤوكو بوروزان لاعب الهدي السعودي، والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، والتونسي محمد رضا فراد لاعب كاظمة الكويتي والذي يشغل مركزي صناعة الالعاب والظهير الأيسر ، وعبد الحميد العربي لاعب هيليوبوليس، والذي يلعب في مركز الدائرة، وعمر صادق لاعب  هيليوبوليس، والذي يشغل مركز الظهير الأيسر.

ويأتي التعاقد مع الرباعي الجديد، في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك، بتدعيم الفريق الأول لكرة اليد، من أجل المنافسة على لقب بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

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