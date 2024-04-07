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الأرصاد توضح حقيقة ضرب العاصفة «نهال» مصر.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الريفية|فيديو

إيمان عبداللطيف
إيمان عبداللطيف

قدّمت إيمان عبد اللطيف مذيعة موقع صدى البلد الإخبارية، تغطية جوية جديدة حيث نفت هيئة الأرصاد الجوية، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بما يسمى العاصفة نهال، بأنها ستضرب البلاد خلال الأيام القادمة، مؤكدة أنه ليس له أساس من الصحة وأن التقلبات التي تشهدها البلاد هذه الفترة هي من سمات فصل الربيع المعروف عنه التقلبات السريعة والحادة.

شاهد الفيديو:

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض بالفعل لامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا خلال هذه الفترة وهو مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا، ولكن هذا المنخفض المصحوب بالكتل الهوائية، أعاد درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام، بعدما شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، وكان تأثيره  واضحًا على أجواء البلاد وفترات سطوع أشعة الشمس.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن هذا المنخفض ليس له أي تأثير غير عادي على أجواء مصر وحالة الطقس على البلاد، وإنما هو أعاد اتزان الطقس إلى أجوائه في مثل هذا التوقيت من العام لبدايات فصل الربيع المعروف عنه التقلبات الجوية السريعة والحادة.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن هذه الفترة تشهد أجواء ربيعية مائلة للحرارة نسبيًا خلال فترات النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تكون الأجواء دافئة على المدن الساحلية، وفي الجنوب تظل درجات الحرارة مرتفعة لتكون الأجواء حارة خلال فترات النهار.

ولكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة مجددا خلال ساعات الليل، لتعود الأجواء إلى ما بين البارد والمائل للبرودة، وهو ما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، حياله فقط هذه الفترة “عدم تخفيف الملابس أو ارتداء الملابس الصيفية كليًا، ولكن يفضل للمواطنين استمرار ارتداء الملابس الخريفية على الأقل نظرا لتفاوت درجات الحرارة ما بين فترات الظهيرة وما بعدها”.

وبشأن فرص الأمطار وعودتها مرة أخرى، لتصدر أخبار حالة الطقس، فإن المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد، يصاحبه أمطار بالفعل على مختلف محافظات ومناطق الجمهورية، ولكن كميات هذه الأمطار هي ما بين الخفيفة إلى المتوسطة نسبيا، وتكون على فترات متقطعة ومناطق متفرقة أيضا ولكن ليست منتظمة أو ثابته، ربما تكون على البعض المناطق وبعض المناطق الأخرى ليس لها وجود أو تأثير.

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