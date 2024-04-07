فيديو يثير الجدل فى الإسكندرية.. والأمن يتدخل

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصور تتضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بالتواجد داخل قطعة أرض فضاء تم تخصيص جزء منها لأحد المشروعات (بمنطقة سموحة - الإسكندرية)، والقيام بتحطيم السور المحيط بها لاستخراج القطع الحديدية المتواجدة بداخله.

بالفحص أمكن تحديد وضبط تشكيل عصابى مكون من 8 أشخاص، لهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية، تخصص نشاطه فى سرقة حديد الخردة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأكدوا قيامهم بالتصرف ببيع القطع الحديدية المستولى عليها لتاجر خردة "محدد" مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وبسؤاله أيد ذلك، كما أرشد عن 37 قطعة حديدية.

تم اتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة.