ثنائي برشلونة بيدري ودي يونج جاهزان لمواجهة باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن استعدادات فريق برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ثنائي الوسط بيدري وفرينكي دي يونج جاهزان للمشاركة في المباراة، بينما يستعين تشافي هيرنانديز بلاعب الوسط كريستيانسن لتعويض غيابهما.

وأوضحت الصحيفة أن الثلاثي تدرب دون مشاكل، حيث شهدت تدريبات دي يونج أداءً كاملاً، بينما قام بيدري وكريستيانسن بجزء من التدريبات.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان ستُقام في ملعب حديقة الأمراء بباريس، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.