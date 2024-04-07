تمهيدا لافتتاحه.. مدبولي يتابع موقف الأعمال بالمتحف المصري الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير؛ فى إطار التجهيز للافتتاح الرسمي.

ويتابع الاجتماع الموقف العام لجاهزية تشغيل المتحف، وإنهاء أعمال متحف مراكب الملك خوفو.

كما يتابع الاجتماع أعمال قاعة العرض الرئيسية بالمتحف التي تمتد على مساحة تصل إلى أكثر من 22 ألف متر مربع، حيث تم الانتهاء من وضع القطع الأثرية داخل الفتارين وعلى القواعد، وكذلك قاعتا عرض كنوز الملك توت عنخ آمون، والدرج العظيم بعد افتتاحه للزيارة منذ ديسمبر 2023.