عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

العربي الناصري: كلمة الرئيس السيسي بإفطار الأسرة المصرية شملت رؤيته للنهوض بمصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن الحزب العربى الناصرى، برئاسة النائب محمد أبو العلا، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أنها تضمنت رؤية كاملة للنهوض بمصر.

 

وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، تشرفت بدعوة لحضور إفطار الأسرة المصرية، متمنيا كل التوفيق لرئيس الجمهورية في الفترة الرئاسية الجديدة، مشيرا إلي أن كلمة الرئيس السيسى شملت تجديد العهد والوعد بين الرئيس والشعب، حيث قال الرئيس السيسى :"إن الميثاق والعهد بيننا.. قائم على الصدق والتجرد فى النوايا، والعمل بتفان.. والاجتهاد لأقصى قدر ممكن..نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى.. ونسعى لأن تكون مصر فى صدارة الأمم لا نلتفت لمن يسعى لتشويه الحقائق.. ولا لمتربصي إراقة الدماء والقتل وعلى الرغم من جسامة التحديات، التى واجهناها على مدار عقد من الزمان.. إلا أن إرادة المصريين علت عما سواها.. ونفذت إرادتهم و أحلامهم المشروعة.. فى بناء دولة ديمقراطية، أساسها العلم والعمل.. وتسعى نحو السلام والتنمية وفى سبيل تحقيق ذلك.. دفعت أمتنا ضريبة الدم وقدمت التضحيات الغالية".

 

وأشار إلى أن كلمة الرئيس كشفت عن قناعته التامة بدور الحوار الوطني في تعزيز حالة الانفتاح السياسي والشراكة في صنع القرار الوطني بما يزيد من دعائم الديمقراطية وحقوق الإنسان بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها أكدت حرصه استكمال مسار تلك المنصة الوطنية الفكرية والبناء على ما حققه من نجاح عظيم في مرحلته الأولى بفضل ما حققه من توافق بين أطراف الحوار واستيعاب الرؤى، لتصبح هناك حالة من الحراك لم تحدث من قبل واستمرارها يؤدي إلى ثراء المخرجات وقيمتها لصالح الوطن والمواطن.

السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي إفطار الأسرة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

بشرى سارة.. رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه رسميا

بأسعار مخفضة.. الزراعة تطلق سيارات منافذ البيض المتحركة| كم يبلغ سعر الكرتونة؟

ترشيحاتنا

الهيئة العامة للاستعلامات: مصر ترفع عدد شاحنات المساعدات لغزة 300 يوميا

سنحاسب المعتدين.. خارجية إيران: استهداف القنصلية في دمشق تم بمقاتلات وصواريخ أمريكية

وزير الرياضة السابق عن أزمة صلاح وحسام حسن: مصر أكبر من الاتنين

الأرقام تعكس جهد الدولة.. القاهرة الأخبارية ترصد حصيلة المساعدات عبر معبر رفح

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد

رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة لـ6000 جنيه.. اعرف موقف القطاع الخاص| والتطبيق في هذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام |شاهد

سمّم الكلبة وأبناءها| فرد أمن "أكلوا البني آدمين الأول".. ماذا حدث؟

كاجوال مختلف.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها .. شاهد

وصفات آخر رمضان.. طريقة عمل البطاطس بالخل والثوم

فيديو

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المصداقية.. حسن شاكوش يعتذر للجمهور ويعلق على إلغاء حلقة رامز جاب من الآخر

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

الكيلو وصل كام؟ .. تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ