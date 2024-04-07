العربي الناصري: كلمة الرئيس السيسي بإفطار الأسرة المصرية شملت رؤيته للنهوض بمصر

ثمن الحزب العربى الناصرى، برئاسة النائب محمد أبو العلا، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أنها تضمنت رؤية كاملة للنهوض بمصر.

وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، تشرفت بدعوة لحضور إفطار الأسرة المصرية، متمنيا كل التوفيق لرئيس الجمهورية في الفترة الرئاسية الجديدة، مشيرا إلي أن كلمة الرئيس السيسى شملت تجديد العهد والوعد بين الرئيس والشعب، حيث قال الرئيس السيسى :"إن الميثاق والعهد بيننا.. قائم على الصدق والتجرد فى النوايا، والعمل بتفان.. والاجتهاد لأقصى قدر ممكن..نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى.. ونسعى لأن تكون مصر فى صدارة الأمم لا نلتفت لمن يسعى لتشويه الحقائق.. ولا لمتربصي إراقة الدماء والقتل وعلى الرغم من جسامة التحديات، التى واجهناها على مدار عقد من الزمان.. إلا أن إرادة المصريين علت عما سواها.. ونفذت إرادتهم و أحلامهم المشروعة.. فى بناء دولة ديمقراطية، أساسها العلم والعمل.. وتسعى نحو السلام والتنمية وفى سبيل تحقيق ذلك.. دفعت أمتنا ضريبة الدم وقدمت التضحيات الغالية".

وأشار إلى أن كلمة الرئيس كشفت عن قناعته التامة بدور الحوار الوطني في تعزيز حالة الانفتاح السياسي والشراكة في صنع القرار الوطني بما يزيد من دعائم الديمقراطية وحقوق الإنسان بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها أكدت حرصه استكمال مسار تلك المنصة الوطنية الفكرية والبناء على ما حققه من نجاح عظيم في مرحلته الأولى بفضل ما حققه من توافق بين أطراف الحوار واستيعاب الرؤى، لتصبح هناك حالة من الحراك لم تحدث من قبل واستمرارها يؤدي إلى ثراء المخرجات وقيمتها لصالح الوطن والمواطن.