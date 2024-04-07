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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأنبا ماركوس يهنئ محافظ كفر الشيخ بعيد الفطر المبارك| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم، الأحد، وفد الكنيسة برئاسة نيافة الأنبا ماركوس، مطران عام كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة والبراري؛ لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيين لوطننا الغالي دوام الأمن والاستقرار وأن يحفظ الله مصر والمصريين ويديم الوحدة بين أبناء الوطن.

 

 

جاء ذلك بحضور القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، والقمص ياكوبس أسعد، كاهن كنيسة الشهيد مارمينا ، وجورج سمير منسق الشؤون الدينية، وعضو بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ.

 

ورحب محافظ كفر الشيخ بوفد الكنيسة معرباً عن شكره وتقديره لزيارتهم مؤكدا أن مصر ستظل نموذجاً فريداً في تماسك النسيج الوطني بكل مفرداته ومكوناته وسيظل النموذج المصري متميزاً في قوته ووحدته، في ظل قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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الأمن والاستقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي العائلة المصرية اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ النموذج المصري بيت العائلة المصرية بيت العائلة بعيد الفطر

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