الرقابة المالية: 21 أبريل الجاري فتح باب الاكتتاب لزيادة رأسمال كيما

أعلنت هيئة الرقابة المالية، عدم ممانعتها بصفة مبدئية من قيام شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال المصدر.

وأضافت هيئة الرقابة المالية، اليوم الأحد، أن الزيادة قدرها 4 مليارات جنيه لعدد 800 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم بالإضافة إلى 5 قروش مصاريف إصدار، يسدد نقداً مع السماح لأصحاب الأرصدة الدائنة بالاكتتاب بأرصدتهم الدائنة، وتداول حق الاكتتاب منفصلًا.

وذكرت هيئة الرقابة المالية، أن الحق لقدامى المساهمين ومشتري السهم في الاكتتاب ينتهي بإغلاق جلسة تداول 16 أبريل الجاري.

ومن المقرر فتح باب الاكتتاب اعتبار من يوم الأحد 21 أبريل الجاري ولمدة شهر تنتهي يوم الأربعاء الموافق 22 مايو المقبل، ويجوز غلق باب الاكتتاب في حال تغطية كامل قيمة الاكتتاب، وفي حال عدم التغطية يتم إعادة فتح باب الاكتتاب لبيع الأسهم المتبقية.

ويحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا خلال المدة من 21 أبريل الجاري حتى 19 مايو المقبل.

ويتم الاكتتاب من خلال بنك مصر وفروعه التالية: القاهرة فرعي (مصطفي كامل - روكسي)، بالمحافظات ( طلعت حرب بالإسكندرية، الأقصر، أسوان، المنصورة، الجيزة، السلطان حسين ببورسعيد) .

مستهدفات الشركة

وتستهدف شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، في موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 تحقيق فائض قابل للتوزيع بقيمة 821.131 مليون جنيه مقابل 816.24 مليون جنيه أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري، فضلا عن إجمالي إيرادات مستهدفة بنحو 7.036 مليار جنيه بنهاية العام المالي المقبل، كما تعتزم استثمار نحو 391.95 مليون جنيه على إحلال وتجديد المصانع.

وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أرباحاً بلغت 513.62 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 604.44 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر إلى 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.81 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.