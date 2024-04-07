رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية يستقبل وفدا من طلاب حقوق عين شمس

زار طلاب جمعية المرافعات باللجنة الثقافية بإدارة رعاية الشباب، محكمة شمال القاهرة الإبتدائية برفقة الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق .

تأتي الزيارة في إطار حرص إدارة كلية الحقوق بجامعة عين شمس على صقل معارف ومهارات الطلاب، والربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية للمقررات الدراسية، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق.

إجراءات رفع الدعوى المدنية

أجرى الطلاب جولة تفقدية داخل أروقة مجمع المحاكم بصحبة مسئوليها ، ثم استمعوا إلى محاضرة حول إجراءات رفع الدعوى المدنية ، وحضروا إحدى جلسات المحكمة، واختتمت الزيارة بلقاء مع السيد المستشار ياسر حسين ، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية.