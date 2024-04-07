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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال لقاءه السفير الفرنسي بالقاهرة..

وزير التجارة: حريصون على الاستفادة من الخبرات الفرنسية في توطين صناعة السيارات

وزير التجارة والسفير
وزير التجارة والسفير الفرنسي بالقاهرة

التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة ، ايريك شوفالييه ، سفير فرنسا بالقاهرة والوفد المرافق له، لاستعراض أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار ، وحضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال وزير التجارة  ان اللقاء تناول سبل الاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والفرنسي على حد سواء، مشيراً الى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وأكد وزير التجارة، أن وزارته حريصة على الاستفادة من الخبرات الصناعية الكبيرة لدولة فرنسا في توطين عدد من الصناعات التي تستهدفها الوزارة لاسيما قطاعات الصناعات الدوائية والبتروكيماويات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها وذلك لتوفير احتياجات الصناعة المصرية والوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

ولفت الوزير الى أهمية استفادة دوائر الاعمال الفرنسية من فرص ومميزات الاستثمار بالسوق المصري لاسيما إمكانيات النفاذ الحر للمنتجات المصنعة في مصر لأسواق دول القارة الافريقية في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA ، وكذا الاستفادة من خط النقل البحري السريع بين مصر وإيطاليا والذي يسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأوروبية، إلى جانب الاستفادة من طريق  القاهرة- كيب تاون والذي يتيح إمكانيات الوصول للأسواق الافريقية خاصة أسواق الدول الحبيسة، مشيراً إلى أن الحكومة  المصرية توفر خلال الفترة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين تشمل تيسيرات إجرائية وتخفيضات سعرية على الأراضي الصناعية واعفاءات ضريبية الى جانب التوسع في منح الرخصة الذهبية.

فعاليات مصرية فرنسية خلال العام الجاري

من جانبه أكد ايريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها محور صناعي وتصديري رئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيراً الى أن العام الجاري سيشهد عقد العديد من الفعاليات المشتركة بين البلدين والتي من شأنها دفع العلاقات الاقتصادية بين فرنسا مصر لمستويات متميزة.

وزير التجارة باريس الخبرات الفرنسية فرنسا مصر

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