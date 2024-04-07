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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شخصيات عامة وسياسية في عزاء أحمد فتحي سرور بمسجد المشير.. صور

عزاء احمد فتحى سرور
عزاء احمد فتحى سرور

قدم سامح فهمى وزير البترول الأسبق، واجب العزاء لأسرة الراحل أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، منذ قليل بمسجد المشير طنطاوى.


كما شارك سامح عاشور نقيب المحاميين الأسبق، والنائب تيسير مطر، والفنان خالد زكى، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية لتقديم واجب العزاء.

كما وصل كل من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول، والدكتور هادى فهمى رئيس اتحاد اليد الأسبق، لتقديم واجب العزاء .

وتوفى الدكتور أحمد فتحي سرور، عن عمر يناهز 92 عامًا، حسبما أعلن نجله طارق فتحي سرور عبر صفحته على فيس بوك.

وتولى أحمد فتحي سرور رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991 وعلى مدار 21 عاماً متتالية.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد فتحي سرور شغل العديد من المناصب منها رئيس مجلس الشعب، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ونائب رئيس جامعة القاهرة، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي، ورئيس الاتحاد البرلماني لمنطقة الدول الإسلامية الأعضاء، ورئيس اتحاد البرلمانات الإسلامية، ورئيس اتحاد البرلمانات الإفريقية، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، ورئيس البرلمان الأورومتوسطي.

 

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