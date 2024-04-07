أطباء أمريكيون: إسرائيل دمرت مستشفيات غزة.. والأطفال يموتون من نقص الدواء والغذاء

وصفت مجموعة من الأطباء الأمريكيين، الذين أمضوا أكثر من أسبوع في العمل في مستشفيات شمال غزة، الظروف 'البائسة' و'الكارثية' و'المروعة' لشبكة CNN، حيث يموت المزيد من الناس بسبب الجوع في القطاع.

تطوع الأطباء من خلال بعثة بتنسيق من منظمة الصحة العالمية إلى شمال غزة – حيث لا تصل المساعدات إلا القليل إلى المستشفيات، وقضوا معظم وقتهم في مستشفى كمال عدوان.

وقال طبيب بالمشفى 'الوضع هنا مزري... إنهم يعملون بالطاقة الشمسية، ولا يوجد وقود لتشغيل الكهرباء في المستشفى... والمرضى يرقدون على الأرض ملطخين بدمائهم لأنه لا توجد أسرة متاحة'،

واضاف الطبيب: 'إن الأزمة الإنسانية هنا تتجاوز ما يمكن أن تنقله الكلمات'.



وعرضت شبكة “سي ان ان”، مقطع فيديو صوره في مستشفى كمال عدوان الأطباء الذين يقومون بإجراء العمليات الجراحية لمرضى يصرخون على الأرض، وأغلبهم من الأطفال.

وقال طبيب آخر إن المستشفى يستقبل 'أعداداً كبيرة من الضحايا' كل يوم - حيث يظهر ما بين 10 إلى 20 شخصاً دفعة واحدة.

واضاف الطبيب 'استيقظنا هذا الصباح ووجدنا أن أربعة مرضى توفوا في وحدة العناية المركزة. كان أحدهم يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، ورفضت الأم ترك سرير الطفل، ورفضت تصديق أن الطفل قد مات، ورفضت السماح للموظفين

وقال الدكتور سامر العطار، جراح العظام، لشبكة CNN، إن الطفلة ماتت بسبب سوء التغذية والجفاف، فيما وتوفي ما لا يقل عن 30 فلسطينيا بسبب سوء التغذية في غزة، من بينهم أكثر من 20 طفلا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

وأضاف 'هؤلاء الناس يحتاجون فقط إلى المساعدة. إنهم يريدون فقط أن يتوقف هذا. لا أحد يناقش السياسة هنا. إنهم يتحدثون فقط عن الطعام والماء والمأوى، ويريدون فقط إنهاء الحرب'.